Более 50 километров водопроводных сетей обновили в столице с начала года

Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

Специалисты комплекса городского хозяйства с начала 2021 года реконструировали более 50 километров водопроводных сетей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столице продолжается масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность эксплуатации сетей и избежать возможных сбоев в их работе, — приводит слова Петра Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

Столица оказалась лидером среди других городов России по обновлению инженерных систем. Так, за последнее десятилетие износ сетей каждый год снижается на 2,4 процента. Длина сетей водоснабжения в Москве превышает 13 тысяч километров. Они являются наиболее протяженными в стране.

По словам заммэра, работы по обновлению сетей ведутся во всех округах столицы. При этом более 90 процентов из них выполняют с использованием бестраншейных технологий.

— Например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально направленного бурения, — пояснил Петр Бирюков.

Современный метод сокращает срок земляных работ, а закольцованность столичной системы центрального водоснабжения позволяет проводить ее ремонт и обслуживание без отключения абонентов, заключил он.

11 августа Петр Бирюков сообщил, что в Москве стартовала трехлетняя программа ликвидации бесхозных байпасов теплосетей.