«Все сразу заполнилось водой»: выживший пассажир раскрыл детали крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: Правительство Камчатского края

Один из выживших при крушении вертолета Ми-8 — Виктор Стрелкин — рассказал о деталях трагедии.

По его словам, на момент падения вертолета он спал. О том, что что-то случилось, Стрелкин узнал, когда вода потоком ударила ему в лицо.

Он уточнил, что рядом с ним на борту находился сын его товарища, которому он не успел отстегнуть ремень.

— Я отстегнул себя, и меня подняло сразу наверх. Сверху был кусок воздуха небольшой. Я успех вдохнуть, и это все сразу заполнилось водой. Куда-то нырять вниз — вообще было непонятно. Я сидел в первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнута, и там был свет. Видимо, остатки воздуха или воды меня туда подтолкнули. Я сделал два гребка... И стал подниматься. По моим ощущениям, где-то около 8–9 метров глубины было, — рассказал мужчина.

Видео: Правительство Камчатского края

Он добавил, что выплыть на поверхность ему помогли навыки фридайвинга.

После того как Стрелкину удалось добраться до поверхности воды, он увидел людей, которые звали на помощь.

Мужчина добавил, что механик, который также был одним из членов экипажа, в момент крушения вылетел из вертолета вместе с креслом, в результате чего получил множественные переломы.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в четверг, 12 августа. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Его судьба пока неизвестна.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.

На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.