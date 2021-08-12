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Мосприрода подготовила цикл занятий о ночных хищниках

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода подготовила цикл занятий о ночных хищниках
Фото: Виктор Тяхт / сайт Министерства экологии и природопользования Московской области

Мосприрода 12 и 13 августа открывает цикл занятий, посвященный ночным хищникам. Мероприятия пройдут в офлайн- и онлайн-форматах.

В Красную книгу Москвы занесено 7 представителей отряда совообразных: ушастая сова, домовый сыч, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, болотная сова, воробьиный сыч и мохноногий сыч. Люди во многом заблуждаются относительно ночных пернатых. Развеять заблуждения и призваны занятия на природных территориях.

В четверг, 12 августа, в парке «Битцевский лес» пройдет мероприятие «Ужас на крыльях ночи», посвященное совам. Тематическое мероприятие с аналогичным названием пройдет и в парке «Кузьминки-Люблино». Участников ожидает лекция с презентацией, посвященная ночным хищникам. После лекции взрослые и дети вооружатся биноклями и отправятся в орнитологическую экспедицию для поиска сов и их жилищ.

На следующий день, 13 августа, в природном заповеднике «Долина реки Сетунь» состоится «Зеленая игротека. Ночные жители Москвы» с викторинами и загадками.

В социальных сетях Моспироды 12 августа появится публикация «Заметки натуралиста». А на следующий день в режиме онлайн пройдут викторина «Совиные прятки», занятия «Ночные хищники» и «Ужас на крыльях ночи».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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