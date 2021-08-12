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МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Полина Долганова

Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Фото: Скриншот видео на YouTube-канале Planespotter1

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая займется расследованием крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили на сайте МАК.

— Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в четверг, 12 августа. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Его судьба пока неизвестна.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.

На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.

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