МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая займется расследованием крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили на сайте МАК.
— Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в четверг, 12 августа. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.
В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Его судьба пока неизвестна.
Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.
По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.
На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.