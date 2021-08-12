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Музей Москвы организовал бесплатную автобусную экскурсию по району Капотня

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Москвы организовал бесплатную автобусную экскурсию по району Капотня
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Музей Москвы 7 и 28 сентября приглашает горожан на бесплатную автобусную экскурсию по району Капотня.

Участники отправятся в путешествие, в котором узнают историю района, увидят его архитектурные особенности, изучат парковые окрестности.

Московский нефтеперерабатывающий завод — главная промышленная достопримечательность района. Его также предполагается посетить с экскурсией и познакомиться с современным технологическим процессом нефтепереработки. Более того, участники заглянут в цифровое сердце завода — центральную операторную.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Выставка «Электрификация», посвященная столетию со дня утверждения плана ГОЭЛРО, с 10 августа открыта в Музее Москвы. Электрификация страны повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. Пространство выставки представляет собой тотальную световую и аудиоинсталляцию. Оно разделено на несколько зон: «Свет», «Ток», «Станции», «Линии», «Город». Каждая из них расскажет о том, как электрификация в разных своих проявлениях отражалась в искусстве и литературе.

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