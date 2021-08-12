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Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанные помогали юридическим и физическим лицам не платить налоги, скрывая деньги от профильных служб. Полученные от клиентов средства они переводили фиктивным компаниям за услуги, которые на самом деле не оказывались. В качестве оплаты за свою деятельность злоумышленники брали комиссию — 10 процентов от «отмываемой» суммы.

Всего на момент задержания преступной паре удалось незаконно обналичить около 150 миллионов рублей, заработав на этом по меньшей мере девять миллионов рублей.

Правоохранители задержали злоумышленников в ходе спецоперации.

Видео: МВД по МО

— В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты: денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц, — заключила Петрова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Интересный инцидент, связанный с банковской деятельностью, произошел в прошлом месяце в Ростове. Сотрудники местного банка похитили более 190 миллионов рублей.

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