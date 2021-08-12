Тренер объяснил, как накачать рельефный пресс

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Занятий спортом для получения желаемого пресса недостаточно, так как для этого необходимо еще и правильно питаться. Рельеф на теле появится только тогда, когда запустится процесс сжигания жира, а также уйдет лишняя жидкость из организма. Об этом рассказал Сергей Голдин, учитель физкультуры московской школы №305, в четверг, 12 августа.

Тренер отметил, что аэробные тренировки лучше подходят для создания рельефного пресса. Также, по его словам, следует создать дефицит калорий, то есть сжигать больше, чем употребляется. Помимо этого, необходимо исключить из рациона мучные и сладкие продукты, жирную пищу и фастфуд.

При этом Сергей Голдин пояснил, что для получения желаемого результата стоит изменить в целом свой рацион, а не просто сократить количество потребляемой пищи и исключить вредные блюда. В противном случае мышечная масса человека начнет стремительно уменьшаться.

— Нужно пересмотреть и свои упражнения. Возможно, все дело в однообразных тренировках. Ни в коем случае нельзя качать мышцы пресса каждый день. Это разовьет выносливость, но рельефа и объема это точно не придаст, — рассказал специалист РИАМО.

Также тренер объяснил, что нужно выполнять упражнения медленно и следить за дыханием.