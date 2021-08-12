Названы три самые популярные версии того, как Ванга лишилась зрения

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Загадочная ясновидящая Ванга умерла 25 лет назад. На момент смерти ей было 85 лет. Многим известно, что провидица ослепла до того, как прославилась на весь мир. Однако никто точно не знает, как именно это произошло.

По одной из версий, которая считается наиболее официальной, Ванга ослепла в результате смерча в 1923 году. Именно такого мнения придерживаются специалисты, которые составляли биографию экстрасенса на основе ее воспоминаний. На момент случившегося болгарской ясновидящей было 12 лет. Буря началась в тот момент, когда она с двумя двоюродными сестрами возвращалась в деревню Ново Село.

Племянница Ванги Красимира Стоянова рассказывала, что ураган начался неожиданно. Небо стало темным, а ветер — невероятно сильным.

— Девочки онемели от ужаса. Ветер поднял Вангу и утащил в чистое поле на два километра, — вспоминала девушка.

Ясновидящую обнаружили только спустя несколько часов. Глаза гадалки были травмированы из-за песка. Местные врачи так и не смогли спасти зрение ведуньи.

Согласно другой версии, Ванга могла быть изнасилована неподалеку от деревни Ново Село. Согласно полицейским сводкам за 1923 год, сотрудники правоохранительных органов нашли рядом с деревней девочку, предположительно — Вангу, в возрасте 12 лет, над которой кто-то надругался и выколол ей глаза.

Некоторые исследователи также полагают, что версия смерча является семейной выдумкой, которая была создана во избежание позора.

Также существует мнение, что ведунья страдала некой болезнью, которая со времени лишила ее зрения. Предполагается, что на лечение девочки у семьи не было денег, поэтому Ванга до конца своей жизни осталась слепой, рассказывает издание iReactor.