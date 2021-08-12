Москвичам рассказали о благоустройстве парка «Северные Дубки»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ремонтные работы по благоустройству парка «Северные Дубки» в Северном административном округе столицы выполнены на 90 процентов. Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы в четверг, 12 августа.

На данный момент уже обустроили дороги, тропинки, полосы для велосипедистов и территорию для искусственного катка. Также с помощью скамеек и специальных диванов облагородили места для семейного отдыха. Помимо этого, удалось установить основания для нескольких детских и спортивных площадок.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что скоро начнется установка качелей, фонарей, детского и спортивного оборудования. Также планируется высадка живой изгороди.

В ведомстве рассказали, что одна из главных особенностей парка — экспозиция в виде различных животных, сделанная из искусственных растений. Пространство «Северных Дубков» украсят фигуры медведей, слонов и бегемотов. Примечательно, что место расположения для них выбрали сами жители района Восточное Дегунино, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В четверг, 12 августа, в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта москвичам рассказали, каким будет парк Декабрьского восстания после реконструкции. На его территории появятся четыре детские и три спортивные площадки.