Курс лекций «Пушкин — навсегда» пройдет в Гостином Дворе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Центральный выставочный зал «Манеж» организует осенью курс лекций «Пушкин — навсегда».

Участники поразмышляют о жизни, творчестве и вечности Пушкина. Так, слушателям предстоит ответить на вопросы, который ставил поэт в своих произведениях. Мероприятия пройдут в Гостином Дворе.

Старт программе 16 сентября даст лекция «Братство лицея. Воспоминания в Царском селе». Следующие лекции будут проходить еженедельно по четвергам. Вниманию публики предлагаются следующие темы: «Петербург: тайны и заговоры», «Прощай, свободная стихия» об истории двух ссылок, «Любовь и карантин. Наталья Гончарова и Болдинская осень», «Как мы его потеряли. Последние годы». Заключительную лекцию «Наше все — что это значит» посвятят значению Пушкина для русской литературы.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ЦВЗ «Манеж».

Музеи Московского Кремля в свою очередь осенью представят выставку «Франция и Россия. Десять веков вместе», приуроченную к перекрестному Году межрегионального сотрудничества. Посетители увидят более двухсот экспонатов, свидетельствующих о многовековой истории культурных и дипломатических отношений стран.