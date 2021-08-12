Житель Ногинска зарезал собственного отца в ходе ссоры, а после изувечил себя

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Правоохранители задержали 37-летнего жителя Ногинска, который подозревается в убийстве своего отца. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 11 августа подозреваемый выпивал алкоголь вместе со своим 63-летним отцом. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт.

В ходе бытовой ссоры у сына сдали нервы: взяв в руки нож, он нанес своему отцу несколько ударов в область шеи и груди. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте.

После этого злоумышленник попытался покалечить себя.

— Соседи, услышав доносящиеся из квартиры крики, сообщили об этом в правоохранительные органы, которые, прибыв на место происшествия, обнаружили подозреваемого и вызвали скорую помощь, после чего мужчина был госпитализирован в местную больницу, — заключила Врадий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Похожий случай произошел в июне этого года. Пьяный мужчина зарезал сожительницу в ходе ссоры в Москве, а затем пошел спать.