«Побит рекорд»: 12 августа стало самым дождливым днем в Москве с начала лета

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12 августа побило рекорд по количеству осадков за текущее лето. Об этом сообщили столичные синоптики.

— Сутки 12 августа еще не завершились, но уже стали самыми дождливыми в текущем сезоне. На ВДНХ только за прошедшую ночь выпало 25 миллиметров осадков, на Балчуге — 19 миллиметров, — говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

Предыдущий рекорд по количеству осадков принадлежал28 июня, когда на ВДНХ выпало 20 миллиметров осадков, на Балчуге — 18,9 миллиметра.

Утром в столичном метеобюро сообщили, что за последние сутки в Москве выпало около половины месячной нормы осадков. Синоптики предположили, что четверг может побить рекорд, став самым дождливым 12 августа в столице с начала столетия.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил накануне, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ливня. По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад «Мосводостока».