Андрей Бочкарев рассказал об установке освещения на станции метро «Каховская»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Монтаж осветительных приборов начался в Москве на станции метро «Каховская», которая после ремонта станет частью Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в четверг, 12 августа.

По словам заммэра, над центральной частью вестибюля установят десять единиц подвесного светового оборудования и свыше 40 светодиодов. В зоне посадки и высадки ведутся работы по монтажу 60 подвесных светодиодных светильников — по 30 с обеих сторон.

Андрей Бочкарев объяснил, что осветительное оборудование расположится на 44 колоннах станции. Такое архитектурное решение позволит зрительно расширить пространство и придать ему дополнительный объем.

— Светильники, установленные в колоннах, создадут эффект портала в районе пересадки на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также визуально расширят пространство станции, — заявил заместитель мэра Москвы.

В комплексе градостроительной политики и строительства отметили, что в данный момент на станции метро «Каховская» также ведутся работы по облицовке и установке систем пожаротушения и общеобменной вентиляции.

Андрей Бочкарев также оценил готовность станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро.