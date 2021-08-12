Андрей Бочкарев оценил готовность станции БКЛ «Марьина роща»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Станция «Марьина роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитенаготова на 64 процента. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции БКЛ «Марьина роща» завершены работы по устройству основных конструкций, выполнена большая часть наружных отделочных работ здания вестибюля. На текущий момент мы оцениваем готовность станции в 64 процента, — рассказал Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что в настоящее время на станции полным ходом идут архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны. Также специалисты монтируют внутренние инженерные системы в служебных помещениях.

По словам главы Строительного комплекса, завершены работы по сооружению наклонного хода длиной 130 метров для четырех линий эскалаторов. Он напомнил, что глубина заложения станции составляет 67 метров.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в подземной части станции завершаются горнопроходческие работы. В настоящий момент они выполнены на 94 процента.

— Также завершена переборка боковых станционных тоннелей, производится устройство основных конструкций, ведутся работы по раскрытию проемов от правого и левого станционных тоннелей к среднему, — добавил Юрий Кравцов.

Он уточнил, что продолжается устройство жесткого основания и верхнего строения пути на перегоне от станции «Марьина Роща» в сторону станции «Савеловская».