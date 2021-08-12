Более 1,2 миллиона столичных пассажиров продлили неиспользованные в пандемию билеты

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Более 1,2 миллиона пассажиров продлили билеты на московский общественный транспорт, которыми не смогли воспользоваться во время пандемии. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг, 12 августа.

— По поручению мэра Москвы мы организовали продление неиспользованных билетов. Такой возможностью воспользовались уже более 1,2 миллиона человек, наши пассажиры до сих пор могут сделать это. Почти 60 процентов продленных билетов записаны на социальные карты, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе добавили, что суточным рекордом стало продление 71 220 билетов. Его зафиксировали 1 сентября прошлого года.

Средний срок продления билета составил 19 дней, а у билетов «365 дней» — 68 дней.