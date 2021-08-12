Украинская легкоатлетка Магучих заявила об аполитичности фотографий с Ласицкене

Фото: Instagram / rosya_dp

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих подверглась на родине обвинениям из-за совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

По прибытии в аэропорт «Борисполь» после летних Олимпийских игр в Токио Магучих заявила, что в ее стране есть свобода слова. Также легкоатлетка выразила благодарность всем тем, кто ее поддерживает, и тем, кто ее критикует.

— Это опыт, который сделает меня сильнее. <...> А по фото (с Марией Ласицкене — прим. «ВМ») — я ее поздравила. Там не было никакой политики, — сказала спортсменка.

Она добавила, что поздравлять друг друга после соревнований — это обычная практика среди спортсменов.

До этого вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов критически отозвался о тех, кто критикует Магучих. По его словам, спорт должен быть вне политики, передает ТАСС.

На прошедших летних Олимпийских играх-2020 Мария Ласицкене принесла России золото в прыжках в высоту. Украинка Ярослава Магучих взяла бронзу — 2,00.