Украинская легкоатлетка Магучих заявила об аполитичности фотографий с Ласицкене
Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих подверглась на родине обвинениям из-за совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
По прибытии в аэропорт «Борисполь» после летних Олимпийских игр в Токио Магучих заявила, что в ее стране есть свобода слова. Также легкоатлетка выразила благодарность всем тем, кто ее поддерживает, и тем, кто ее критикует.
— Это опыт, который сделает меня сильнее. <...> А по фото (с Марией Ласицкене — прим. «ВМ») — я ее поздравила. Там не было никакой политики, — сказала спортсменка.
Она добавила, что поздравлять друг друга после соревнований — это обычная практика среди спортсменов.
До этого вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов критически отозвался о тех, кто критикует Магучих. По его словам, спорт должен быть вне политики, передает ТАСС.
На прошедших летних Олимпийских играх-2020 Мария Ласицкене принесла России золото в прыжках в высоту. Украинка Ярослава Магучих взяла бронзу — 2,00.