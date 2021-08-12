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Выживший при крушении вертолета Ми-8 телеведущий Корженевский вышел на связь

Полина Долганова

Происшествия
Выживший при крушении вертолета Ми-8 телеведущий Корженевский вышел на связь
Фото: Facebook/nkorzhenevsky

Российский телеведущий, журналист Николай Корженевский, который выжил после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, впервые после катастрофы вышел на связь.

Он сообщил, что с ним все хорошо.

— Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло, — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в четверг, 12 августа. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Его судьба пока неизвестна.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.

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