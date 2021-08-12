Сергей Собянин назвал дату проведения в Москве Дня города
День города в столице пройдет 11–12 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.
— Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени, 11–12 сентября, — написал глава города.
По его словам, формат мероприятий будет определяться в зависимости от эпидемиологической обстановки и действующих в столице санитарных правил по аналогии с прошлым годом.
Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 12, 2021
Мэр подчеркнул, что главным приоритетом в этом вопросе будет сохранение здоровья жителей.
День города Москвы традиционно отмечают в первые выходные осени.
12 августа Сергей Собянин также представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы.