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«Человек оказывается в плену»: специалист назвал главную проблему, мешающую похудеть

Полина Долганова

Марина Найденкова

Общество
«Человек оказывается в плену»: специалист назвал главную проблему, мешающую похудеть
Фото: Pixabay

Зачастую те люди, которые мечтают похудеть, сталкиваются с проблемой подсчета калорий. Многие попросту не умеют этого делать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

— Проблема номер один — некорректный подсчет калорий. Зачастую человек оказывается «в плену»: он ничего не ест, занимается спортом и при этом не худеет. Однако если попросить человека расписать все то, что он съедает за день (каждую конфетку, чашку чая с сахаром, печенье), то понимаешь: у него не дефицит, а огромный профицит калорий, — сказал эксперт.

По его словам, тот факт, что при таком подходе человек не набирает в весе, можно назвать чудом.

Похудение — процесс, к которому нужно подходить крайне ответственно и осторожно, ведь неправильное избавление от килограммов может сильно навредить здоровью. Самыми главными причинами, из-за которых человек не может похудеть, можно назвать некорректный подсчет калорий, неправильное питание, временные диеты и желание выглядеть как кумир. Об этом и о других важных причинах рассказал Владимир Статут в беседе с «Вечерней Москвой».

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