«Можно худеть на гамбургерах и картошке»: девять причин, почему человек не может сбросить лишний вес

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Похудение — процесс, к которому нужно подходить крайне ответственно и осторожно, ведь неправильное избавление от килограммов может сильно навредить здоровью. Самыми главными причинами, из-за которых человек не может похудеть, можно назвать некорректный подсчет калорий, неправильное питание, временные диеты и желание выглядеть как кумир. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

Чтобы понять, почему человек не худеет при занятиях спортом, надо уяснить, какова его цель в похудении. Если задача заключается в том, чтобы стрелку весов пригнать из точки А в точку Б, то в этом случае человек не думает о композиции тела и о том, от какого рода массы организм будет избавляться. Второй подход: человек хочет изменить качество тела и состав. В этом случае он встает на весы и говорит, что, к примеру, в нем 80 килограммов и 30 процентов жира, а он хочет весить те же 80 килограммов, но с 12 процентами жира.

— Прежде всего нужно понять, что мы живем в физическом мире, в котором не существует чудес, не существует возможности появления энергии, материи из ничего. Организм не может получить энергию из ничего — может только перераспределять ресурсы. Голодание — не только плохой способ быстро похудеть, но и опасный. Проблема номер один — некорректный подсчет калорий. Зачастую человек оказывается «в плену»: он ничего не ест, занимается спортом и при этом не худеет. Однако если попросить человека расписать все то, что он съедает за день (каждую конфетку, чашку чая с сахаром, печенье), то понимаешь: у него не дефицит, а огромный профицит калорий. Порой даже то, что человек не набирает лишний вес при таком подходе, можно считать чудом, — сказал эксперт.

Вторая ошибка: недостаточный дефицит. Если у человека будет в день дефицит 100–200 килокалорий, организм адаптируется под эту ситуацию, и тот уровень расхода тканей его организма будет настолько несущественными, что худеющий просто этого не заметит.

— Третья ошибка: человек не понимает, что в деле потери лишнего веса 100 процентов успеха — это питание. Дефицит килокалорий можно создавать и не в спортзале, а размахивая на протяжении часа перед зеркалом руками или вовсе сидя на диване. Многие модели поддерживают себя в форме исключительно питанием и диетой. При этом то, каким образом вы достигаете этого дефицита, неважно. Многие, не обращая внимания на питание, идут в спортзал на адские тренировки и рассчитывают на похудение. В таком случае ваши потребности в погашении затрат организма увеличатся, у вас сильно вырастет аппетит. Вы начнете больше есть, а потом в какой-то момент — и толстеть. Питание бесспорно работает, спорт без питания не работает, — отметил эксперт.

Четвертая ошибка заключается в разделении питания, в формировании отношения к питанию как к правильному и неправильному. Обычно, когда говорят о правильном питании, некоторые люди считают, что речь идет об овощах и фруктах. К неправильному относят гамбургеры, картошку, продукты с холестерином, высокой калорийностью при минимальном насыщении. Ошибка в том, что люди не считают калории и съедают очень много тех же огурцов или яблок. Они полагают, что качество еды может нивелировать факт его количества. Но, как отметил эксперт, это не так. На похудение влияет количество: можно худеть на гамбургерах и картошке, если правильно рассчитывать их количество.

— Ошибка номер пять — это вера в существование термина «скорость метаболизма» и вера в то, что его можно разгонять или замедлять. Если разделять питание на 5–6 приемов, метаболизм не ускорится. На самом деле вы должны просто снизить объем потребляемой пищи, — подчеркнул Статут.

Веру в чудные методики можно назвать шестой ошибкой худеющих. Человек, сказал эксперт, по природе ленив: он хочет продолжать есть, вести привычный образ жизни, но при этом худеть. Мошенники пользуются этим и предлагают волшебные таблетки, процедуры, чтобы человек с избыточным весом продолжал есть, но при этом якобы худел.

— Однако люди не худеют, поскольку они не меняют пищевых привычек, не создают дефицита калорий... Все остальные методики — волшебные чаи, диеты по группе крови, шоколадные обертывания и так далее — это ложь. В лучшем случае эти методы создают временные ограничения в калорийности и способствуют иллюзии своей работоспособности. Проверить эти методы можно следующим образом: если при такой диете ваш организм тратит больше калорий, чем потребляет, — это работает, — сказал собеседник издания.

Седьмая проблема — это зеркальный антитезис. Люди часто хотят выглядеть как профессиональные атлеты и смотрят на их поведение. У профессионалов спорта секутся мышцы, нет лишнего жира. Человек заходит в блоги кумира и видит, что тот практически себя не ограничивает в еде. У худеющего возникает мысль, что если он будет так же питаться и заниматься, то получит желаемое тело.

— Однако многие профессиональные спортсмены в своих техниках подготовки используют определенные фармакологические препараты и занимаются спортом гораздо больше. Попытки достичь их формы по их же рецептам могут привести как к увеличению веса и объема жира, так и оказать вред вашему здоровью, — подчеркнул эксперт.

Восьмая ошибка — временные диеты. Все такие диеты в длинном диапазоне времени приводят к расстройствам в организме и к возврату лишнего веса. Например, человек занимается боксом, находится в одной весовой категории и от предыдущей весовой категории его отделяет один килограмм. Он понимает, что если быстро похудеет и на соревнованиях войдет в предыдущую весовую категорию, то выиграет. Он делает это под наблюдением врача.

— В медицине все диеты родились с точки зрения влияния микро- и макронутриентов на подсистемы организмов. Вы должны изменить пищевые привычки раз и навсегда, тогда организм ко всему этому адаптируется. Если вы взяли какую-то диету и за три месяца на ней похудели, а потом вернулись к обычному рациону, — вы потолстеете еще сильнее. В таком случае вы показали организму голодные времена и возможность чудом выжить, а значит, он начнет запасать больше жира, — сказал Статут.

Девятая причина того, почему не получается похудеть: слишком большой дефицит. Нельзя есть ниже базального метаболического уровня. По словам эксперта, «организм не умеет из воздуха варить энергию, но он умеет хорошо ее распределять, выделять ценное и мусор».

— Ценно для него — выжить, а механизм выживания — это ваша жизнедеятельность плюс жиры. Он будет вырабатывать кортизол и за счет этого ограничивать функции вашего организма. Например, если вы перестанете есть или будете есть, например, 1000 килокалорий, то первую неделю или две вы начнете худеть, у вас поднимется настроение, вы начнете соображать лучше, а потом начнется обратный процесс. Хуже всего то, что организм начнет пережигать мышечные ткани и стараться не трогать жиры. Потому что откладывать жиры — это выживание. В результате получится Skinny Fat: вы станете покачивающимся скелетом с жирным животиком, смотря на который захотите еще больше отказаться от питания. Это приведет к опасному заболеванию — анорексии, — заключил собеседник издания.