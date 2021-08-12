Жителей трех домов в Северном Измайлове переселят по реновации в начале 2022 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столичном районе Северное Измайлово в начале 2022 года стартует переселение жителей трех домов в новостройку на улице Парковой. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Жители трех пятиэтажек по адресам 15-я Парковая, дом 42, корпус 7 и корпус 8, и 15-я Парковая, дом 46, корпус 6, получат уведомления о переселении в новостройку на одноименной улице, дом № 42, корпус 5. Новые квартиры предоставят более 250 семьям, к переезду они смогут приступить в начале 2022 года, — рассказал руководитель департамента.

По словам Сергея Левкина, в настоящее время в Северном Измайлове введены четыре корпуса, построенные по программе реновации. Он отметил, что всего в районе жители 29 старых пятиэтажек уже получили новые квартиры или находятся в стадии переезда.

Глава департамента уточнил, что до 2024 года в рамках первой волны панируется начать переселение около 700 человек.

В районе Северное Измайлово на востоке Москвы в рамках программы реновации жилищного фонда будут расселены 179 домов площадью почти 600 тысяч квадратных метров, где проживают около 36 тысяч горожан. Для «волнового» переселения там подобрали 16 стартовых площадок, общей «мощностью» 370 тысяч «квадратов».

10 августа руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что пять многоквартирных домов в Восточном административном округе, которые строят в рамках реализации программы реновации жилищного фонда, будут готовы в конце 2021 года.