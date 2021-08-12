Впервые в России число умерших от коронавируса за сутки превысило 800 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Впервые с начала пандемии коронавируса в России за сутки было зафиксировано более 800 летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба Москвы.

Так, за последние 24 часа в России от коронавируса скончались 808 пациентов. Количество случаев заболевания COVID-19 составило 21 932. Отмечалось, что 8,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

После прохождения лечения от вируса за сутки в России полностью выздоровели 20 195 пациентов.

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2294 новых случая заболевания.

До этого главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время в Российской Федерации наблюдается снижение количества заболевших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции. Он уточнил, что темпы снижения заболеваемости по стране могут отличаться в зависимости от региона. Так, если в Москве снижение началось раньше, то в других субъектах число заболевших начало сокращаться спустя неделю после столицы.