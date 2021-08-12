Суд приговорил к 23 годам колонии мужчину, убившего 12-летнюю школьницу в Красноярском крае

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Суд признал виновным Родиона Соловьева, который изнасиловал и убил 12-летнюю девочку в Красноярском крае. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в мае 2020 года недалеко от деревни Нижняя Коя (Шушинский район — прим. «ВМ») Соловьев напал на девочку и начал душить ее, доведя до бессознательного состояния. После этого совместно со своим несовершеннолетним сообщником он изнасиловал и убил свою жертву.

Суд признал виновным Соловьева и второго участника преступления сразу по ряду уголовных статей, среди которых «Убийство» и «Изнасилование».

— Приговором суда Соловьеву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику — 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых в общей сложности 4,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Вопиющий случай убийства произошел в Москве 10 августа. Мужчина вырезал сердце своей возлюбленной, а затем покончил с собой.