«Не верю в изнасилование»: Ирина Винер-Усманова рассказала о настрое после Олимпиады в Токио

Фото: Скриншот видео / Телеканал «МИР»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала свое мнение о судействе на Олимпиаде в Токио. Она сказала, что израильская спортсменка сама себя выдала реакцией, которая последовала за ее выступлением. Гимнастка ушла с ковра и подошла к своему тренеру. Она разрыдалась, потому что понимала, что допустила грубейшую ошибку.

— Когда она выполнила упражнение с лентой, вместо того чтобы поцеловать свой предмет, как она делала в предыдущих видах, она пошла плакать. Ашрам плакала на плече у тренера, так как сама понимала, что сделала такую ошибку, из-за которой не могла даже бронзу получить. Она это понимала, тренер это понимал, все это понимали. Но судьи 6 минут решали, как сделать так, чтобы выиграла она, — отметила тренер в интервью Тине Канделаки.

Ирина Винер заявила, что даже после таких выпадов судей она считает, что необходимо держать голову высоко поднятой, и остановить таким способом ее невозможно.

— Вы знаете, когда-то мне мой супруг говорил, что «вот, изнасиловали кого-то». Я говорю: «Знаешь что? Вот я не верю в слово «изнасиловали». Изнасиловать можно только в том случае, если убить». Вот меня — только убить, вот только тогда. И то же самое в художественной гимнастике. Я не остановлюсь, конечно. Но нужно остановить тех людей, которые могут сделать это привычкой, — считает Винер.

Напомним, на Олимпиаде россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер ответила на слухи о своем уходе с поста главы федерации художественной гимнастики России.