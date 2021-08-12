Ирина Винер ответила на слухи о своем уходе с поста тренера сборной РФ по гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о своих планах на будущее и прокомментировала слухи об уходе с поста главного тренера сборной России.

— Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду, — заявила Винер-Усманова в эфире Первого канала.

Он добавила, что ее мама завещала ей «работать до последнего издыхания». Так, глава ВФХГ подытожила, что она не может нарушить этот завет.

Слухи о том, что сборная России может остаться без главного тренера в лице Винер-Усмановой появились ранее в Сети.

На прошедшей летней Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.