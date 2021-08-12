В Госдуму внесли законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, внесли в Госдуму. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента в четверг, 12 августа.

— Проектом федерального закона предлагается включить период прохождения военной службы по призыву в стаж для досрочного начисления страховой пенсии по старости (на два года раньше) для лиц, имеющих длительный стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), — говорится в пояснительной записке к документу.

Мужчинам в настоящий момент для досрочного выхода на пенсию требуется как минимум 42 года стажа, а женщинам — 37 лет. Учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2022 года, отмечается на сайте Госдумы.

11 августа депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей с 2022 года. В настоящее время МРОТ в целом по стране составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

Политик отметил, что законопроект внесут в ближайшее время, он должен быть рассмотрен в Госдуме осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на будущий год. Дополнительные финансовые затраты на его реализацию составят 1,2 триллиона рублей.