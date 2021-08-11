Депутаты предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной Думы предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей с 2022 года.

В настоящее время МРОТ в целом по стране составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся. Поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» решили внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и несколько депутатов.

— У нашей фракции ЛДПР принципиальной остается позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен, — отметил Нилов.

Он добавил, что законопроект будет внесен в ближайшее время и должен быть рассмотрен новым составом Госдумы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на будущий год. Дополнительные финансовые затраты на его реализацию составят 1,2 триллиона рублей, сообщает издание «Известия».

Минтруд назвал размер МРОТ в 2022 году. Он увеличится до 13 617 рублей.