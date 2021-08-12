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Сергей Собянин выделил дополнительное финансирование для программы реконструкции поликлиник

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин выделил дополнительное финансирование для программы реконструкции поликлиник
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва дополнительно выделит на программу реконструкции городских поликлиник 7,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Приняли решение выделить дополнительно порядка 7,5 млрд рублей на реконструкцию поликлиник и на капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи. В них будут размещены первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, которым нужно круглосуточное наблюдение, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера, — написал он в посте на своей странице «ВКонтакте».

Москвичи получили уже 23 обновленных поликлиники, еще более 50 реконструируют. По словам мэра, уровень комфорта в них будет несопоставим с предыдущими.

Также Собянин отметил важность паллиативной помощи пациентам и ее сложность. Работы по реконструкции Центра власти города планируют завершить до конца 2021 года.

Недавно мэр сообщил, что правительство Москвы выделило из городского бюджета миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Финансирование позволит укрепить научно-исследовательский потенциал клиник города, а также повысит эффективность современной медицинской помощи.

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