Единая цифровая платформа градостроительной деятельности создана в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице появилась Единая цифровая платформа градостроительной деятельности (ЕЦП ГД). Об этом в четверг, 12 августа, в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, основная задача платформы — обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и автоматизация предоставления горожанам госуслуг в области градостроительной деятельности.

Сервис позволит развить существующие системы столицы. Среди них — автоматизированная информационная система (АИС) «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве»; АИС «Контроль за прохождением экспертизы проектно-сметной документации»; АИС «Контроль инвестиционной деятельности в строительстве» и прочие.

С помощью платформы будут реализовываться важные городские проекты. Москвичи воспользуются ей при переезде по программе реновации. Кроме того, она сформирует московский территориальный строительный каталог и цифровые паспорта объектов капитального строительства. В цифровых паспортах будет указана вся информация о строительном объекте. С их помощью будут внедряться механизмы проактивного предоставления услуг, а также оказываться суперсервисы — масштабные, комплексные услуги.

Введение системы позволит значительно сократить сроки строительства различных объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось об открытии еще одной онлайн-платформы. «Карта культурных инноваций» расскажет москвичам о том, в каких музеях и библиотеках можно записать аудиокнигу, увидеть 3D-принтер и посетить кинозал виртуальной реальности. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, цифровизация культурной сферы ведется в столице уже не первый год. Современные технологии помогают московским музеям и культурным центрам адаптироваться в новой реальности в период коронавирусных ограничений.