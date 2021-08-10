Онлайн-платформа «Карта культурных инноваций» начала работать в Москве

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Новая онлайн-платформа «Карта культурных инноваций» расскажет москвичам о том, в каких музеях и библиотеках можно записать аудиокнигу, увидеть 3D-принтер и посетить кинозал виртуальной реальности.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, цифровизация культурной сферы ведется в столице уже не первый год. Современные технологии помогают московским музеям и культурным центрам адаптироваться в новой реальности в период коронавирусных ограничений.

— «Карта культурных инноваций» стала своевременным удобным гидом для горожан по новым цифровым продуктам в учреждениях культуры, — отметил Фурсин.​

Цель сервиса заключается в том, чтобы собрать всю информацию об учреждениях, в которых есть современная инновационная техника, позволяющая горожанам по-новому посмотреть на культурную жизнь столицы.

Ресурс представляет собой интерактивную карту, благодаря которой жители Москвы смогут быстро найти места с технологическим оснащением. К настоящему моменту на карте были отмечены уже 25 заведений, рассказал генеральный директор ГБУК города Москвы «Мосразвитие» Тимур Вахитов.

Так, например, в библиотеке № 119 на шоссе Энтузиастов открыта студия звукозаписи, где можно заказать создание аудиокниги, а в культурном центре «Зеленоград» в лаборатории робототехники изображения печатает настоящий 3D-принтер.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы началось в Москве в конце 2018 года.