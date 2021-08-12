Елена Кац: Необходимо увеличить парк социальных такси и поддержать водителей

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Социальное такси — значимый и востребованный проект, однако он нуждается в развитии. Об этом заявила главный врач городской детской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. Она оценила работу социального такси во время выполнения реального заказа человека с ограниченными возможностями, жителя района Вешняки.

— Это отличная идея, важный социальный проект, однако его необходимо развивать, — сказала Елена Кац. — В первую очередь, речь идет о количестве автомобилей и микроавтобусов: учитывая востребованность услуги, следовало бы подумать о расширении парка, в том числе в рамках государственно-частного партнерства».

Елена Кац также отметила большой вклад водителей социальных такси в борьбу с пандемией, когда они возили заболевших в медучреждения, работая в усиленном режиме. Она предложила разработать меры поддержки, чтобы их мотивировать и заодно привлекать в службу новые кадры.

Ранее Елена Кац выступила с инициативой оборудовать досуговые зоны во дворах специальной инфраструктурой для занятий пожилых людей и жителей с ограниченными возможностями.