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В московском метро установят обновленные турникеты

Михаил Алимов

Город
В московском метро установят обновленные турникеты
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Московском метрополитене на всех станциях установят контроллеры зон проходов (КЗП) через турникеты. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Самая «‎умная» в мире билетная система продолжает свое развитие! Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что нововведение коснется «головы» турникета — это место, к которому прикладывается банковская карта или «Тройка». Это позволит проходить с помощью виртуальной транспортной карты на телефоне, не разблокировав его экран. Также в будущем появится возможность оплаты через специальный QR-код.

— Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить еще больше способов оплаты проезда, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что из-за нововведений в транспортной системе города, очереди в метро за 10 лет сократились в 3,3 раза.

Недавно москвичи начали тестировать еще одно нововведение — виртуальную транспортную карту «Тройка». Пассажиры смогут оплачивать проезд в метро виртуальной картой «Тройка» при помощи своего смартфона на платформе Android с модулем NFC. Оплатить проезд также можно будет и в терминалах, которые принимают бесконтактные карты — их обозначат специальным стикером.

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