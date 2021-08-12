Водитель, сбивший бабушку и 16-летнего подростка улице Миклухо-Маклая, был пьян

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 9 Карта всех событий

По предварительным данным, водитель авто, влетевший в автобусную остановку, расположенную вблизи дома 9 на улице Миклухо-Маклая, был пьян. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

«ВМ» публикует фото предполагаемого виновника ДТП. Именно он был за рулем Skoda, которая влетела в автобусную остановку. В результате ДТП женщина-пешеход оказалась зажата.

В пресс-службе ГИБДД по городу заявили, что пострадавшие — бабушка и ее 16-летняя внучка.

— Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, — заключили в ведомстве.

Инцидент произошел на остановке, расположенной вблизи дома 9 на улице Миклухо-Маклая.

В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.