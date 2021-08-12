Столичная прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту ДТП на улице Миклухо-Маклая

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 9 Карта всех событий

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Shkoda, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате пострадали женщина 1960 г. р. и ее 16-летняя внучка, которые находились на остановке.

— Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту ДТП на улице Миклухо-Маклая, — заключила Нефедова.

Также ведомство опубликовало кадры с места ДТП. На них видно, что на земле рядом с остановкой лежат осколки разбитого стекла. На месте работают сотрудники МЧС.

1/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 4/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.