ГИБДД подтвердила, что сбивший бабушку и подростка на остановке водитель был пьян
Водитель автомобиля Skoda, который врезался в автобусную остановку на юго-западе города, был пьян. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Водитель, который наехал на остановку и сбил двух женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В результате инцидента пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка. Женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а подростка — с закрытым переломом стопы.
Позже в ГИБДД также подтвердили, что водитель находился в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего, отмечается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.