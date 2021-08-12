ГИБДД подтвердила, что сбивший бабушку и подростка на остановке водитель был пьян

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 7 Карта всех событий

Водитель автомобиля Skoda, который врезался в автобусную остановку на юго-западе города, был пьян. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Водитель, который наехал на остановку и сбил двух женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

1/6 e0329bfb-c474-4a78-b708-de4883503a16.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 2/6 cf631890-b666-4892-a2c9-2426547ece06.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 3/6 761927cb-5da9-4b20-8298-507985db232c.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 4/6 012931ea-0256-446e-bfc0-2944ef698bd7.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 5/6 e39b629f-57d5-46fb-8988-194731a561a3.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 6/6 43c179ed-cfb7-4b9f-86a5-cce6e320d91b.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В результате инцидента пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка. Женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а подростка — с закрытым переломом стопы.

Позже в ГИБДД также подтвердили, что водитель находился в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего, отмечается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.