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Стали известны подробности ликвидации последствий ДТП на автобусной остановке в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Стали известны подробности ликвидации последствий ДТП на автобусной остановке в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 9 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали последствия ДТП на автобусной остановке, расположенной вблизи дома 9 на улице Миклухо-Маклая. Зажатую между остановкой и автомобилем женщину освободили. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили «ВМ» в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Женщину освобождали с помощью троса — прибывшая пожарная машина отбуксировала автомобиль, влетевший в остановку и зажавший пострадавшую. Ее эвакуировали санитарным вертолетом в медицинское учреждение. За состоянием пострадавшей в полете следила бригада Территориального центра медицины катастроф.

video5235631323565002738.mp4 / Видео: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

По информации в некоторых СМИ, она умерла в больнице.

Автомобиль марки Skoda 12 августа совершил наезд на автобусную остановку, из-за чего женщина оказалась зажата. В пресс-службе ГИБДД по городу заявили, что пострадавшие — бабушка и ее 16-летняя внучка. За состоянием несовершеннолетней наблюдают врачи.

e0329bfb-c474-4a78-b708-de4883503a16.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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e0329bfb-c474-4a78-b708-de4883503a16.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
cf631890-b666-4892-a2c9-2426547ece06.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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cf631890-b666-4892-a2c9-2426547ece06.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
761927cb-5da9-4b20-8298-507985db232c.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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761927cb-5da9-4b20-8298-507985db232c.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
012931ea-0256-446e-bfc0-2944ef698bd7.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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012931ea-0256-446e-bfc0-2944ef698bd7.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
e39b629f-57d5-46fb-8988-194731a561a3.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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e39b629f-57d5-46fb-8988-194731a561a3.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
43c179ed-cfb7-4b9f-86a5-cce6e320d91b.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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43c179ed-cfb7-4b9f-86a5-cce6e320d91b.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.

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