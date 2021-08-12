Стали известны подробности ликвидации последствий ДТП на автобусной остановке в Москве
Спасатели ликвидировали последствия ДТП на автобусной остановке, расположенной вблизи дома 9 на улице Миклухо-Маклая. Зажатую между остановкой и автомобилем женщину освободили. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили «ВМ» в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Женщину освобождали с помощью троса — прибывшая пожарная машина отбуксировала автомобиль, влетевший в остановку и зажавший пострадавшую. Ее эвакуировали санитарным вертолетом в медицинское учреждение. За состоянием пострадавшей в полете следила бригада Территориального центра медицины катастроф.
По информации в некоторых СМИ, она умерла в больнице.
Автомобиль марки Skoda 12 августа совершил наезд на автобусную остановку, из-за чего женщина оказалась зажата. В пресс-службе ГИБДД по городу заявили, что пострадавшие — бабушка и ее 16-летняя внучка. За состоянием несовершеннолетней наблюдают врачи.
В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.