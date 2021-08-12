Маршруты трамваев между станциями «Комсомольская», «Сокольники» и «Бауманская» изменятся

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Между станциями метро «Комсомольская», «Сокольники» и «Бауманская» трамваи перестанут ходить по пятницам и выходным. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 13 августа по пятницам и выходным трамваи не ходят между «Комсомольской», «Сокольниками» и «Бауманской», — говорится в сообщении пресс-службы.

Не будет ходить трамвай Б. По временным маршрутам запустят трамвай № 7 — его разделят на два маршрута. Номер 7 от площади Тверская Застава до станции МЦД «Каланчевская» и № 33 от площади Сокольническая Застава до метро «Бульвар Рокоссовского» (по выходным — до района Богородское).

Трамвай № 13 будет ходить от «Метрогородка» до площади Сокольническая Застава, а № 24 и № 37 объединят в один маршрут № 24+37. Он будет ходить от Курского вокзала, проследует через улицу Радио и закончит маршрут в районе Новогиреево, по выходным будет следовать до улицы 3-я Владимирская. Трамвай № 45 будет двигаться от Новоконной площади до Курского вокзала, а № 50 от «Новослободской» до станции МЦД «Каланчевская».

Вместо трамваев будут ходить автобусы и электробусы. Так, автобус по маршруту № 050 будет двигаться от «Комсомольской» через «Бауманскую» до «Авиамоторной». По т14 — от МЦД «Каланчевская» до «Сокольников», а по т41 — от «Комсомольской» и до «Преображенской площади».

Все изменения происходят из-за ремонтных работ у станции метро «Красносельская». Для их скорейшего завершения изменения затрагивают не только выходные дни, но и пятницу. Об этом попросили сами жители района.

В конце июля сообщалось об изменении движения трамваев в Красносельском районе столицы. Тогда речь шла только о выходных днях. Маршруты изменены из-за укладывания новых стрелок и пересечений трамвайных путей у станции метро «Красносельская».