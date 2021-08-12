Военный эксперт объяснил, за что ученого Куранова могли заподозрить в госизмене

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

Любые контакты ученого Александра Куранова с иностранными коллегами могли принять за выдачу государственных тайн. Такое мнение озвучил в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт, историк Борис Юлин.

По его словам, направление гиперзвука — одно из самых перспективных в военной промышленности. Начала эта сфера развиваться лишь во второй половине прошлого века.

— Сначала ученые создавали проекты по сверхзвуку, а потом начались попытки разработок по гиперзвуку. Но все эти процессы были остановлены по распоряжению президента Бориса Ельцина в 90-е годы по договоренности с американцами, — напомнил эксперт.

Во время заморозки проектов исследователи, занимающиеся ими, «остались не при делах».

— Возобновились они спустя довольно долгое время. Но опять же говорить о том, что эти проекты были успешными, сложно, так как это является государственной тайной, — заметил Юлин.

Когда разработки были остановлены и направления перестали финансировать, ученые продолжили заниматься теоретической проработкой темы, проводя беседы с коллегами внутри страны и зарубежными учеными.

— Сейчас сложно сказать, передавал ли ученый на самом деле секретную информацию за пределы страны. Его вполне могли за любые контакты с иностранными экспертами обвинить в госизмене, — добавил эксперт.

Юлин добавил, что невозможно провести границы между научным интересом и государственным секретом в условиях, когда «конкретная тема вчера не являлась тайной, а сегодня стала секретной».

Лефортовский суд Москвы арестовал на месяц и 28 дней генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Ученого подозревают в государственной измене. Инкриминируемая ему статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.