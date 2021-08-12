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Суд отправил в СИЗО обвиняемого в госизмене гендиректора НИП гиперзвуковых систем

Илья Ашуров

Происшествия
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в госизмене гендиректора НИП гиперзвуковых систем
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Лефортовский суд Москвы арестовал на месяц и 28 дней генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— В отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года, — заключили в пресс-службе суда.

Видео: Пресс-служба Лефортовского суда

В четверг, 12 августа, ФСБ задержала Курганова по подозрению в государственной измене. Инкриминируемая ему статья «Госизмена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Куранов окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, говорится на сайте НИПГС.

В институте он работает с 1988 года. Под его руководством в нем проводились исследования «по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета».

В 2003 году Курганов защитил докторскую диссертацию по специальности «Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

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