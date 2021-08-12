ФСБ задержала главного конструктора НИПГС Куранова по подозрению в госизмене

Фото: sevbutovo.mos.ru

В Москве ФСБ задержала генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» НИПГС Александра Куранова по подозрению в государственной измене. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца, — цитирует своего источника ТАСС.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы «ВМ» подтвердили, что ходатайство следствия поступило в суд. Однако не уточнили детали уголовного дела.

Статья «Госизмена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Курганов окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, говорится на сайте НИПГС.

В институте он работает с 1988 года. Под его руководством в нем проводились исследования «по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета».

В 2003 году Курганов защитил докторскую диссертацию по специальности «Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».