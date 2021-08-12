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Москвичам рассказали о благоустройстве сквера у библиотеки Ахматовой в Крылатском

Михаил Алимов

Город
Москвичам рассказали о благоустройстве сквера у библиотеки Ахматовой в Крылатском
Фото: Telegram/ Городское хозяйство Москвы

Благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское почти завершено. Комплекс городского хозяйства Москвы в четверг, 12 августа, сообщил, какие работы были проделаны по его облагораживанию.

— Обновили две детские площадки: установили качели, песочный дворик, многоуровневый лабиринт, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Кроме того, специалисты реконструировали площадку для отдыха, установили на ней новые садовые диваны, восстановили сеть дорог и тропинок, обновили освещение и поставили веревочный лабиринт. Также они засеяли новые газоны и высадили более 600 кустарников, обустроили цветники.

В планах — установка новой сцены, на которой потом будут проводить праздничные мероприятия.

Недавно москвичам рассказали о благоустройстве парка «Северные Дубки». На данный момент уже обустроили дороги, тропинки, полосы для велосипедистов и территорию для искусственного катка. Также с помощью скамеек и специальных диванов облагородили места для семейного отдыха. Помимо этого, удалось установить основания для нескольких детских и спортивных площадок.

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