«Показали организму голодные времена»: специалист объяснил, чем опасны для здоровья временные диеты

Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Временные диеты являются одной из ошибок худеющих и приводят не только к расстройствам в организме, но и к большему набору массы тела после возвращения к обычному режиму питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

По его словам, одной из ошибок при похудении являются временные диеты. Все такие диеты в длинном диапазоне времени приводят к расстройствам в организме и к возврату лишнего веса. Например, человек занимается боксом, находится в одной весовой категории и от предыдущей весовой категории его отделяет один килограмм. Он понимает, что если быстро похудеет и на соревнованиях войдет в предыдущую весовую категорию, то выиграет. Он делает это под наблюдением врача.

— В медицине все диеты родились с точки зрения влияния микро- и макронутриентов на подсистемы организмов. Вы должны изменить пищевые привычки раз и навсегда, тогда организм ко всему этому адаптируется. Если вы взяли какую-то диету и за три месяца на ней похудели, а потом вернулись к обычному рациону, — вы потолстеете еще сильнее. В таком случае вы «показали организму голодные времена» и возможность чудом выжить, а значит, он начнет запасать больше жира, — сказал Статут.

Врач эндокринолог-диетолог Анжелика Чиж называла простой способ похудеть во время сна. Для этого нужно лишь съесть на ночь определенный продукт. По ее словам, организм человека до 12 часов ночи вырабатывает гормон, сжигающий жир, — соматотропин. Кроме того, диетолог назвала продукты, которые не следует исключать из рациона при диете. К ним относятся богатые белком рыба, курица, индейка, яйца и нежирное мясо. Они играют роль в укреплении костей и иммунитета, улучшают состояние кожи и выработку гормонов.

В то же время американские ученые пришли к выводу, что бороться с ожирением помогает употребление цельнозерновых продуктов.