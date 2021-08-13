Нелегальную надстройку снесли в центре Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 40с4 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа надстройки к зданию начала XX века, незаконно возведенной на территории Центрального административного округа (ЦАО).

Незаконной реконструкции подверглось здание 1917 года постройки, расположенное по адресу Большая Почтовая улица, владение 40, строение 4. На земельном участке по указанному адресу расположено трехэтажное здание общей площадью 1045 квадратных метров.

В ходе инспекционных мероприятий специалистами Госинспекции по недвижимости было установлено, что на уровне третьего этажа здания был незаконно возведен балкон из железобетонных конструкций площадью 35 квадратных метров.

Как отметил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, балкон был пристроен незаконно, в плане БТИ здания он не значился. Разрешительная документация на реконструкцию объекта не выдавалась, земельный участок для целей строительства также не предоставлялся. Из-за несоблюдения строительных норм и правил надстройка представляла угрозу здоровью и жизни граждан.

К настоящему времени нарушение устранено, самострой демонтирован, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

За первое полугодие 2021 года в Москве была освобождена от захламления территория площадью около 130 тысяч квадратных метров, рассказал Владислав Овчинский. Госинспекция проводит постоянный мониторинг, благодаря чему удается избежать масштабных захламлений. С начала 2021 года в городе выявили 71 подобное нарушение, что на треть меньше показателя аналогичного периода 2020 года. При этом 21 нарушение уже устранено.