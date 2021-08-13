Петр Бирюков: Реконструкция подстанции «Битца» завершится до конца года

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На юго-западе столицы до конца 2021 года завершится реконструкция подстанции «Битца», в результате чего ее мощность увеличится в пять раз, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В рамках работ будет выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения — 220 кВ. Этопозволит подключать новых абонентов и в целом повысить надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО. Уже получены заявки на подключение новых станций метро и жилых комплексов, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта построено еще одно здание подстанции, там уже установлено основное электротехническое оборудование, смонтированы и протестированы силовые трансформаторы.

— Сейчас полная мощность силовых трансформаторов подстанции «Битца» составляет 126 МВА, после реконструкции она увеличится в пять раз — до 600 МВА. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, монтаж инженерных систем, завершено сооружение переходной галереи между существующим и новым зданиями. Дополнительно будут проложены кабельные линии общей протяженностью 12 километров, — подчеркнул Петр Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что подстанция «Битца» находится на особо охраняемой природной территории «Битцевский парк», поэтому при ее реконструкции применяются технические решения, имеющие минимальное воздействие на окружающую среду.

Например, на обновленном питающем центре будут установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью, которая обладает повышенной пожарной и экологической безопасностью.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по реконструкции подстанции «Битца» проводятся без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме.