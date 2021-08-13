Наталья Сергунина: В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве начался набор участников для подготовки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12–18 лет. Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября.

— Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, в этом — уже более 30 в разных возрастных категориях. В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Зарегистрироваться на соревнование можно целой командой (от образовательной организации) или в индивидуальном порядке — в этом случае участника включат в команду детского технопарка «Москва» или «Мосгормаш».

18 сентября для зарегистрированных команд пройдет установочная встреча. Там огласят регламент сезона, подробно расскажут о правилах и продемонстрируют игровое поле. Все команды пройдут подготовку.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Ежегодно в программах First Lego League принимают участие около 650 тысяч человек по всему миру, а непосредственно в First Tech Challenge — около 60 тысяч ребят более чем из 30 стран. Свыше 85 процентов выпускников программы поступают в вузы на технические специальности, и многие уже с первых курсов стажируются в передовых компаниях в сфере промышленной робототехники.