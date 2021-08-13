Московские терапевты поставили два миллиона предварительных диагнозов с помощью нейросети

Фото: Пресс-служба Госдумы

Московские врачи-терапевты поставили два миллиона диагнозов на приемах с помощью сервиса, использующего нейросеть. Об этом рассказали в пресс-службе городского комплекса социального развития.

— Благодаря сервису повышается точность диагностики, поскольку жалобы пациента анализирует и врач, и искусственный интеллект. Кроме того, инструмент позволяет унифицировать заполнение протокола приема по самым распространенным заболеваниям, — говорится в сообщении.

Для анализа нейросеть использует алгоритм машинного обучения, который создан в лаборатории по искусственному интеллекту. Эта система позволяет проанализировать жалобы пациента, которые позже врач загружает в систему. Затем алгоритм выдает специалисту три вероятных диагноза, не ограничивая его при этом в принятии окончательного решения. В случае согласия с виртуальным помощником, врач может выбрать один из его диагнозов или, наоборот, поставить свой.

Возможности нейросети позволяют значительно повысить эффективность современной медицины. Точность сервиса в настоящее время оценивается в 68 процентов.

После того, как врач поставит предварительный диагноз, пациент должен пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами узкого профиля. На этом этапе медики пользуются пакетными назначениями с набором лабораторных исследований и дополнительных консультаций для принятия окончательного решения по пациенту.

По своему усмотрению врач может отправить посетителя больницы на дополнительные процедуры или сократить список тех, что были предложены ранее. Все эти данные отслеживаются специалистом в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Использование механизма поддержки принятия врачебных решений дает возможность сократить среднее время постановки диагноза примерно в 10 раз.

Внедрение подобных современных технологий в современную столичную медицинскую практику стало возможным благодаря единой единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной комплексом социального развития Москвы и столичным Департаментом информационных технологий, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря новому парку диагностического оборудования и развитию цифровых технологий за пять лет среднее время описания лучевого исследования в учреждениях столичного здравоохранения сократилось в 18 раз: с 53 часов в 2015 году до не более трех с половиной часов в настоящее время. Как пояснили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы, это ускоряет процесс постановки правильного диагноза и назначения лечения.