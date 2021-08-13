Скульптуру «Советская Белоруссия» скоро вернут на станцию метро «Белорусская»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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Монумент «Советская Белоруссия» в скором времени снова разместят на станции Московского метрополитена «Белорусская» Замоскворецкой линии. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Объект находился на станции с 1952 по 1990-е годы. Скульптура стояла на «Белорусской» Кольцевой линии метро рядом с торцовой стеной на платформе. Позже на этом месте началось строительство нового выхода из метро, поэтому скульптуру пришлось убрать.

Памятник полностью восстановили и нашли ему новое место на Замоскворецкой линии одноименной станции.

По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, 48 станций Московского метрополитена являются объектами культурного наследия. Кроме того, в 2020 году московское метро получило лицензию Министерства культуры РФ на право самостоятельной реставрации.