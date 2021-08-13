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Выставка «Четвертая берестяная» открылась в Музее Москвы

Ольга Маркова

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Выставка «Четвертая берестяная» открылась в Музее Москвы
Фото: mos.ru

Музей Москвы представляет выставку «Четвертая берестяная», главным экспонатом которой является последняя берестяная грамота, найденная в московском парке «Зарядье». Предметы, которые находились рядом с ней, и данные науки об истории письма позволили исследователям датировать ее последней четвертью XIV века.

Текст грамоты шел не поперек волокон бересты, а вдоль: такой стандарт оформления письма был принят в Новгороде. Слуга докладывает господину о неудачной попытке поехать в Кострому. Кем был автор послания, неизвестно, как не названо и имя адресата письма. Ясно, что это господин, перед которым оправдываются за невыполненное поручение, признавая права «Юрия с матерью». Можно предположить, что Юрием был Звенигородский и Галицкий князь Юрий Дмитриевич, за которого с 1389 года правила его мать, вдова Дмитрия Донского княгиня Евдокия Дмитриевна.

Помимо главного экспоната, посетители также увидят ножи, кресты, стремя, монеты, ключи и торговые пломбы.

Выставка открыта с 12 августа по 26 сентября сообщается на сайте музея.

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