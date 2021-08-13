Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей техники Задорожного пригласил отметить День авиации

Ольга Маркова

Развлечения
Музей техники Задорожного пригласил отметить День авиации
Фото: Минобороны РФ

Музей техники Вадима Задорожного 14 августа приглашает москвичей и гостей столицы отметить День воздушного флота России.

Посетители увидят кинохронику времен Великой Отечественной войны, рассказывающую о подвиге авиации, примут участие в мастер-классах по сборке и разборке автомата Калашникова и по раскраске самолетов. Сделать эффектные фотографии можно будет в настоящем катапультном кресле.

Юные гости смогут принять участие в заездах на педальных машинках. Участников, показавших лучший результат, наградят призами. А для самых быстрых танкистов пройдут соревнования на мини-танках.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

День Военно-воздушных сил отмечается ежегодно 12 августа. В этот день в 1912 году по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. С тех пор 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.

Читайте также:
праздникавиациямузей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте