Музей техники Задорожного пригласил отметить День авиации

Фото: Минобороны РФ

Музей техники Вадима Задорожного 14 августа приглашает москвичей и гостей столицы отметить День воздушного флота России.

Посетители увидят кинохронику времен Великой Отечественной войны, рассказывающую о подвиге авиации, примут участие в мастер-классах по сборке и разборке автомата Калашникова и по раскраске самолетов. Сделать эффектные фотографии можно будет в настоящем катапультном кресле.

Юные гости смогут принять участие в заездах на педальных машинках. Участников, показавших лучший результат, наградят призами. А для самых быстрых танкистов пройдут соревнования на мини-танках.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

День Военно-воздушных сил отмечается ежегодно 12 августа. В этот день в 1912 году по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. С тех пор 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.