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Врач назвал анализы, которые нужно сдавать каждый год

Анастасия Колоскова

Общество
Врач назвал анализы, которые нужно сдавать каждый год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, какие анализы нужно сдавать человеку ежегодно, чтобы не подхватить опасные заболевания.

По ее словам, к таковым относятся общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. При этом первый из них следует сдавать при любых настораживающих симптомах.

— Самое главное, что может выявить общий анализ крови, — это анемия и нарушения в клеточном иммунитете. Также по этому анализу сразу видны воспалительные процессы — как общие, так и в хронической форме. Любые нарушения показателей в этом анализе могут стать поводом для более детального обращения к врачу, — приводит слова специалиста «Москва 24».

Врач отметила, что по биохимическому анализу крови можно определить различные отклонения в работе отдельных органов. Она пояснила, что показатель билирубина указывает на работу печени, уровень глюкозы является маркером сахарного диабета, а амилаза определяет работу поджелудочной железы.

Общий анализ мочи показателен при выявлении воспалительных процессов, а также отражает работу почек.

— Он показывает, хорошо ли работают почки, фильтруют ли они, есть ли камни. Да и вообще по этому анализу можно составить представление не только о состоянии организма, но и о его питании, — отметила Лапа.

В совокупности эти три анализа могут указать на серьезные проблемы в организме, включая воспаления и даже опухолевые процессы, заключила терапевт.

Кроме того, Лапа рассказала «ВМ», какие лекарства должны быть в каждой аптечке в летний период. По ее словам, в жаркую погоду лучше иметь под рукой сорбенты, так как в такую погоду повышается риск пищевого отравления. По ее словам, сорбенты можно принимать самостоятельно. Любая интоксикация организма снимается именно этими препаратами.

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